В 23:00 17.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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