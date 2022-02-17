В 20:45 17.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рапид В» — «Витесс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рапид В»).

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