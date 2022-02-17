начнут матч в 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, 17.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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