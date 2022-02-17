В 23:00 17.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/16 финала Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Раннерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лестер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Раннерс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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