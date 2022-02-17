Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Раннерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лестер»).
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