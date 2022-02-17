Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»
  • 00:52
    • «Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
  • 00:51
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом»
  • 00:33
    • Рублев победил Гаске в 1/8 турнира в Марселе
  • 23:02
    • «Атлетико» проиграл аутсайдеру Примеры
  • 18:46
    • Сборная Швеции по хоккею выбила Канаду и сыграет с Россией в полуфинале ОИ-2022
    Все новости спорта

    Клопп: У «Ливерпуля» был достаточно хороший день, чтобы выиграть

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Интер
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    «Нам нужно было найти способ достичь результата. Думаю, что мы хорошо начали матч. Мы не слишком хорошо защищались, поскольку наши крайние защитники оставались один на один против чужого игрока. Так быть не должно. По такой игре нужно дольше сохранять мяч, а это получалось нечасто.

    Но нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть, потому что мы забили два замечательных гола. Да, у них были моменты, но в основном это контратаки, когда мы теряли мячи.

    Я доволен всем, кроме того, что Диогу Жота получил травму связок голеностопного сустава. Он мог продолжать играть, так что, возможно, это хороший знак. Его голеностоп опух», — приводит слова Клоппа ВВС.

    Ответный матч состоится 8 марта в Ливерпуле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» уверенно выиграет у «Бетиса» на своем поле?
  • «Зенит» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Наполи» обыграет «Барсу» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шериф — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Махач — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры