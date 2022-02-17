Клопп: У «Ливерпуля» был достаточно хороший день, чтобы выиграть

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно было найти способ достичь результата. Думаю, что мы хорошо начали матч. Мы не слишком хорошо защищались, поскольку наши крайние защитники оставались один на один против чужого игрока. Так быть не должно. По такой игре нужно дольше сохранять мяч, а это получалось нечасто.

Но нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть, потому что мы забили два замечательных гола. Да, у них были моменты, но в основном это контратаки, когда мы теряли мячи.

Я доволен всем, кроме того, что Диогу Жота получил травму связок голеностопного сустава. Он мог продолжать играть, так что, возможно, это хороший знак. Его голеностоп опух», — приводит слова Клоппа ВВС.

Ответный матч состоится 8 марта в Ливерпуле.