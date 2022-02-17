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    Изидор: Головин посоветовал мне перейти в «Локомотив» и сказал, что это крутой клуб

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    Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что перейти в стан железнодорожников ему посоветовал бывший партнёр по «Монако» Александр Головин.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силён технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нём только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен.

    Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в "Локомотив", он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета», — приводит слова Изидора официальный сайт «Локомотива».

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    • 21-летний Изидор стал игроком «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Изидор подписал контракт с российской командой до 2026 года.

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