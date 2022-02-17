Индзаги: «Интер» не заслуживал поражения, но это футбол

Главный тренер «Интера»дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в Лиге чемпионов.

«После такого поражения сложно что-то комментировать. Я горжусь тем, что сегодня сделали ребята. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда мы явно заслужил гол.

"Сан-Сиро" был фантастическим сегодня вечером, болельщики поддерживали нас от начала до конца. Мне жаль, что нам не удалось дать им тот результат, которого мы все хотели. Но я думаю, что мы сыграли свою лучшую игру в сезоне, учитывая соперника, с которым мы столкнулись.

В футболе решают мелкие детали, и сегодняшняя игра головой Фирмино все изменила. Это должно придать нам уверенности, потому что мы показали отличный матч. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд Европы», — приводит слова Индзаги ВВС.

Ответная встреча пройдет 8 марта в Ливерпуле на «Энфилде».