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    Фенербахче — Славия П. Смотреть онлайн в прямом эфире

    17.02.2022 в 20:45 начнется матч в 1/16 финала Лиги конференций Фенербахче — Славия П

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    В 20:45 17.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Фенербахче — Славия П в 1/16 финала Лиги конференций.

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    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Фенербахче»).

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