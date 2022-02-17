Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.14.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия Д»).
Календарь и таблица Лиги Европы
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