Березуцкий: Игра с «Мурсией» была боевая, где-то даже за гранью спорта

«Что касается борьбы и споров в первом тайме, бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы.
Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.
Три центральных защитника? Хотели просто попробовать, не более того.
Что касается решения продолжить сбор в Турции, в первую очередь оно было принято из-за того, что там можно найти спарринг-партнёров сильнее.
Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там.
Потом путь домой будет короче, никаких проблем», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.