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    Березуцкий: Игра с «Мурсией» была боевая, где-то даже за гранью спорта

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с «Мурсией» (3:0).

    Алексей Березуцкий
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    Алексей Березуцкий

    «Что касается борьбы и споров в первом тайме, бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы.

    Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.

    Три центральных защитника? Хотели просто попробовать, не более того.

    Что касается решения продолжить сбор в Турции, в первую очередь оно было принято из-за того, что там можно найти спарринг-партнёров сильнее.

    Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там.

    Потом путь домой будет короче, никаких проблем», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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