«Барселона» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

В первом матче 1/16 финала Лиги Европына своем поле сыграла вничью с итальянским— 1:1.

Счет в матче на 29-й минуте открыли гости. Элмас от лицевой низом сбросил на Зелиньски, который из середины штрафной мощно пробил. Тер Штеген отбил мяч, но снаряд снова отскочил к поляку и со второй попытки Пётр уже шансов не оставил вратарю «Барсы».

На 59-й минуте в ворота итальянцев был назначен пенальти — Адама Траоре прострелил в штрафной и защитник задел мяч рукой. Ферран Торрес низом с 11 метров пробил почти по центру ворот — голкипер в угол завалился.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Барселона — Наполи 1:1 Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (29'), 1:1 Ферран Торрес (пенальти) (59') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Серджино Дест, 81'), Жерар Пике, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Николас Гонсалес (Pablo Gavira, 65'), Френки де Йонг (Серхио Бускетс, 65'), Педри, Адама Траоре (Усман Дембеле, 65'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк де Йонг, 86'), Ферран Торрес Наполи: Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 80'), Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 72'), Пётр Зелиньски (Диего Демме, 80'), Элиф Элмас (Мариу Руй, 84'), Андре Франк Замбо Ангисса (Кевин Малку, 84'), Фабиан, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (39'), Фабиан (70'), Алекс Мерет (90 + 1')

Ответный матч пройдет 24 февраля в Неаполе.