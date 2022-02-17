Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристина РезцоваПоследние надежды в биатлоне. Анонс событий на Олимпиаде-2022 18 февраля
  • 22:35
    • «Зенит» проиграл «Бетису» в домашнем матче Лиги Европы
  • 22:46
    • «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ
  • 22:40
    • «Рейнджерс» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию»
  • 17:02
    • Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова— 2-я и Валиева 4-я
  • 22:24
    • Объявлены стартовые составы «Порту» и «Лацио» на матч плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Барселона» обменялась голами с «Наполи» в матче 1/16 финала ЛЕ

    «Барселона» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Барселона Футбол Испании Футбол Италии Наполи
    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» на своем поле сыграла вничью с итальянским «Наполи» — 1:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыли гости. Элмас от лицевой низом сбросил на Зелиньски, который из середины штрафной мощно пробил. Тер Штеген отбил мяч, но снаряд снова отскочил к поляку и со второй попытки Пётр уже шансов не оставил вратарю «Барсы».

    На 59-й минуте в ворота итальянцев был назначен пенальти — Адама Траоре прострелил в штрафной и защитник задел мяч рукой. Ферран Торрес низом с 11 метров пробил почти по центру ворот — голкипер в угол завалился.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Барселона — Наполи 1:1
    Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (29'), 1:1 Ферран Торрес (пенальти) (59') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Серджино Дест, 81'), Жерар Пике, Эрик Гарсия, Жорди Альба, Николас Гонсалес (Pablo Gavira, 65'), Френки де Йонг (Серхио Бускетс, 65'), Педри, Адама Траоре (Усман Дембеле, 65'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Люк де Йонг, 86'), Ферран Торрес Наполи: Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 80'), Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 72'), Пётр Зелиньски (Диего Демме, 80'), Элиф Элмас (Мариу Руй, 84'), Андре Франк Замбо Ангисса (Кевин Малку, 84'), Фабиан, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Андре Франк Замбо Ангисса (39'), Фабиан (70'), Алекс Мерет (90 + 1')

    Ответный матч пройдет 24 февраля в Неаполе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» не проиграет, голы будут
  • «Лейпциг» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • На «Велодроме» забьют все!
  • «Марсель» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Лисы» искусают датчан
  • «Лестер» — «Раннерс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лейпциг — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Лилль — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры