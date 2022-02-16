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    Шеффилд Уэнсдей — Аккрингтон Стэнли. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.02.2022 в 22:45 начнется матч в английской Первой Лиге Шеффилд Уэнсдей — Аккрингтон Стэнли

    Футбол Футбол Англии
    Шеффилд Уэнсдей и Аккрингтон Стэнли начнут матч в 22:45 в английской Первой Лиге, 16.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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