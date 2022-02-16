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    ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе

    ПСЖ — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Мадридский «Реал» потерпел выездное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 61-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти — Мбаппе сбили в штрафной гостей. Лионель Месси с «точки» пробил в нижний угол, а Куртуа на угловой отбил мяч.

    Единственный гол был забит в компенсированное время. Отличился Килиан Мбаппе, который с фланга вошёл в штрафную «Реала» и от угла вратарской пробил между ног Куртуа.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    ПСЖ — Реал Мадрид 1:0
    Гол: 1:0 Килиан Мбаппе (90 + 4') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Перейра Данилу (Идрисса Гана Гейе, 87'), Леандро Даниэль Паредес, Марко Верратти, Лионель Месси, Анхель Ди Мария (Неймар, 72'), Килиан Мбаппе Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 82'), Карим Бензема (Гарет Бэйл, 88'), Марко Асенсио (Родриго, 72'), Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 82'), Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 72'), Тибо Куртуа Предупреждения: Каземиро (38'), Марко Верратти (40'), Эдер Милитао (51'), Ферлан Менди (57'), Перейра Данилу (63'), Преснел Кимпембе (84'), Леандро Даниэль Паредес (90 + 1')

    Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.

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