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    Поль Погба может перейти из «МЮ» в другой клуб АПЛ

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в другом клубе английском Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    По информации источника, Погба готов вести переговоры с другими клубами из Англии. Однако француз может остаться в стане манкунианцев.

    28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач.

    С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

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