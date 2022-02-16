Поль Погба может перейти из «МЮ» в другой клуб АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в другом клубе английском Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph

По информации источника, Погба готов вести переговоры с другими клубами из Англии. Однако француз может остаться в стане манкунианцев.

28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач.

С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.