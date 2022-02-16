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    Почеттино: ПСЖ контролировал игру и заслужил победу над «Реалом»

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я очень рад. Команда очень хорошо сыграла. В целом мы были лучше "Реала" и заслужили победу. Остался еще один матч, но было важно сделать этот первый шаг. Это была очень хорошая игра.

    Прессингуя их полузащитников, мы не давали "Реалу" развивать их комбинации. Предпринимали усилия, чтобы остановить их и возвращать мяч как можно выше. Старались контролировать игру все 90 минут. Мы упустили не так много моментов», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.

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