«ПСЖ» хочет выкупить защитника у «Спортинга» за € 40 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет выкупить у португальского «Спортинга» защитника, сообщает журналист Фабрицио Романо. В данный момент игрок выступает за «ПСЖ» на правах аренды.

Аренда 19-летнего футболиста стоила французскому клубу € 7 млн. Для того, чтобы португалец на постоянной основе присоединился к «ПСЖ», клубу необходимо заплатить € 40 млн.

Парижане уже согласовали контракт с Мендешем. Он будет рассчитан на пять лет. Соглашение подпишут по окончании сезона.

After spending €7m to sign him on loan, Paris Saint-Germain are still intentioned to trigger €40m buy option clause for Nuno Mendes from Sporting. Original plan was clear. ✨🇵🇹 #PSG

Nuno has already agreed his five-year deal with Paris to be potentially signed in the summer. pic.twitter.com/HU5QEKkzpO