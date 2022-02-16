«Полностью контролировали игру». Президент «ПСЖ» высказался о победе над «Реалом» в ЛЧ

Президент «Пари Сен-Жермен»прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол в этой игре забил Килиан Мбаппе, отличившийся в компенсированное время.

«Мы провели очень, очень хороший матч. "ПСЖ" был настоящей командой. Мы контролировали игру с первой до последней минуты, вплоть до гола. Это был идеальный матч.

Мы очень гордимся показанной игрой, но позади только первая часть противостояния. Я верю, что игроки и тренер сохранят холодную голову. Мы готовы к ответному матчу», — приводит слова Аль-Хелайфи Get French Football News.

Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.