«Полностью контролировали игру». Президент «ПСЖ» высказался о победе над «Реалом» в ЛЧ

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этой игре забил Килиан Мбаппе, отличившийся в компенсированное время.
«Мы провели очень, очень хороший матч. "ПСЖ" был настоящей командой. Мы контролировали игру с первой до последней минуты, вплоть до гола. Это был идеальный матч.
Мы очень гордимся показанной игрой, но позади только первая часть противостояния. Я верю, что игроки и тренер сохранят холодную голову. Мы готовы к ответному матчу», — приводит слова Аль-Хелайфи Get French Football News.
Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.