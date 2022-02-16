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    «Полностью контролировали игру». Президент «ПСЖ» высказался о победе над «Реалом» в ЛЧ

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Единственный гол в этой игре забил Килиан Мбаппе, отличившийся в компенсированное время.

    «Мы провели очень, очень хороший матч. "ПСЖ" был настоящей командой. Мы контролировали игру с первой до последней минуты, вплоть до гола. Это был идеальный матч.

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    • Мы очень гордимся показанной игрой, но позади только первая часть противостояния. Я верю, что игроки и тренер сохранят холодную голову. Мы готовы к ответному матчу», — приводит слова Аль-Хелайфи Get French Football News.

    Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.

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