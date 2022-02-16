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    Мбаппе: Я сосредоточен и счастлив быть в ПСЖ

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    Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я счастлив. Мы провели очень хорошую игру и удовлетворены. Преимущество перед вторым матчем на нашей стороне.

    Неймар отдал мне пас, а я смог быстро ворваться в штрафную, где ситуацию контролирует уже форвард. Защитники остались позади, и я точно знал, что хочу пробить между ног вратарю.

    Такая команда, как "Реал", никогда не сдается. В этом матче ему не удалось добиться результата, но в ответном он будет действовать иначе. Нам надо будет подготовиться к 9 марта.

    Я хотел сосредоточиться на футболе. Люди говорят о многих вещах, все что-то знают и в то же время болтают ни о чем. Правда в том, что я сосредоточен на помощи команде.

    Я сосредоточен и счастлив быть в ПСЖ. Мне не нужно было ждать матча против "Реала" февральским вечером для того, чтобы осознать, что я выступаю в одном из лучших клубов мира», — цитирует Мбаппе пресс-служба УЕФА.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.

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