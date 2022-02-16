В 23:00 16.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Ливерпуль.

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