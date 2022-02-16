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    Индзаги: На бумаге «Ливерпуль» является фаворитом, но «Интеру» надо показать свою игру

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Я думаю, что английские клубы очень сильны. Все они выиграли свои группы, кроме "Челси". "Ливерпуль" — одна из лучших команд в Европе, но наши ребята заслуживают того, чтобы противостоять им.

    Мы уже много лет не играли в 1/8 финала. На бумаге "Ливерпуль" является фаворитом, но нам надо показать свою игру. Я попрошу ребят выйти на поле и играть в наш футбол со свободным умом, демонстрируя наши идеи.

    Мы провели хорошую игру в субботу с сильным "Наполи". Думаю, что мы провели нормальный первый тайм, ранний пенальти помешал нам, но мы остались в игре и во втором тайме относились по-другому, пытаясь выиграть матч», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» состоится в среду, 16 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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