Индзаги: На бумаге «Ливерпуль» является фаворитом, но «Интеру» надо показать свою игру

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Я думаю, что английские клубы очень сильны. Все они выиграли свои группы, кроме "Челси". "Ливерпуль" — одна из лучших команд в Европе, но наши ребята заслуживают того, чтобы противостоять им.

Мы уже много лет не играли в 1/8 финала. На бумаге "Ливерпуль" является фаворитом, но нам надо показать свою игру. Я попрошу ребят выйти на поле и играть в наш футбол со свободным умом, демонстрируя наши идеи.

Мы провели хорошую игру в субботу с сильным "Наполи". Думаю, что мы провели нормальный первый тайм, ранний пенальти помешал нам, но мы остались в игре и во втором тайме относились по-другому, пытаясь выиграть матч», — цитирует Индзаги Football Italia.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» состоится в среду, 16 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.