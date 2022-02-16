ЦСКА разгромил «Мурсию» в контрольном матче

В составе московской команды забитыми мячами отметились Антон Заболотный, Игорь Дивеев и Владислав Яковлев.
Товарищеские матчи. Клубы
«Мурсия» — ЦСКА — 0:3 (0:0)
Голы: Заболотный, 60 (0:1). Дивеев, 67 (0:2). Яковлев, 84 (0:3)ЦСКА: Тороп, Фукс, Дивеев, Марио Фернандес, Мухин (Яковлев, 46), Обляков (Щенников, 60), Бийол (Магнуссон, 72), Медина, Эджуке (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Набабкин, 76), Заболотный (Ахметов, 76)Предупреждение: Заболотный, 35
Для ЦСКА эта победа стала 4-й подряд на сборах. Ранее армейцы обыгрывали «Люнгбю» (3:2), «Норшелланн» (1:0) и «Виборг» (3:2).
19 февраля ЦСКА вылетит в Анталью, где проведет заключительный этап подготовки ко второй части сезона. 20 февраля армейцы проведут товарищескую игру с «Рубином».
Тренировочные сборы красно-синих завершатся 24 февраля.