Конте: Шансы «Тоттенхэма» на 4 место — один процент

Главный тренер «Тоттенхэма»считает, что у команды очень низкие шансы занять место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ по итогам сезона.

«В прошлом я всегда говорил, что вероятность победы в чемпионате — один процент. Конечно, здесь странная ситуация, потому что мне кажется, что сейчас наши шансы на четвертое место — один процент.

Ситуация отличается, потому что уровень АПЛ очень высок, и ты знаешь, что каждая команда хочет стать лучше. Не только "Тоттенхэм", но и "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл". А также такие команды, как "Брайтон" и "Вулверхэмптон".

Все они хотят прогрессировать, и в данный момент мы должны бороться с ними, а не с топ-клубами», — цитирует Конте beIN Sports.

«Шпоры» занимают 8 место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками.