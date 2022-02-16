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    Конте: Шансы «Тоттенхэма» на 4 место — один процент

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что у команды очень низкие шансы занять место в зоне Лиги чемпионов в АПЛ по итогам сезона.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «В прошлом я всегда говорил, что вероятность победы в чемпионате — один процент. Конечно, здесь странная ситуация, потому что мне кажется, что сейчас наши шансы на четвертое место — один процент.

    Ситуация отличается, потому что уровень АПЛ очень высок, и ты знаешь, что каждая команда хочет стать лучше. Не только "Тоттенхэм", но и "Арсенал", "Лестер", "Вест Хэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл". А также такие команды, как "Брайтон" и "Вулверхэмптон".

    Все они хотят прогрессировать, и в данный момент мы должны бороться с ними, а не с топ-клубами», — цитирует Конте beIN Sports.

    «Шпоры» занимают 8 место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками.

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