Анчелотти: «Реал» провел не лучший матч, но это только первая часть противостояния

Главный тренер «Реала»прокомментировал поражение от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели не лучший матч, но это только первая часть противостояния. На своем стадионе мы сыграем иначе.

У нас были проблемы с доставкой мяча вперед, мы часто ошибались в передачах, не могли преодолеть прессинг. Соперник был хорош, а у нас были сложности.

Во втором матче нам нужно оказывать чуть больше давления, поскольку мы уступаем в счете. Также нужно будет точнее работать с мячом.

Мбаппе — лучший игрок в Европе на данный момент. Он решил исход матча. На ответную игру у нас дисквалифицированы Каземиро и Менди, и мы их заменим. Но мне показалось, что обе карточки были в какой-то степени излишни, так я сказал Орсато», — заявил Анчелотти в эфире Movistar.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде.