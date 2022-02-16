Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 15:20
    • Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
  • 13:07
    • Большунов и Терентьев стали третьими в командном спринте Олимпиады
  • 12:42
    • Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022
  • 11:56
    • Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые
  • 17:09
    • «Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа
    Все новости спорта

    «Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Трансферы
    Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешёл на правах аренды в «Зенит», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

    Алип Нуралы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алип Нуралы

    По информации источника, аренда рассчитана до конца 2022 года. У «Зенита» будет право выкупа защитника.

    Алип — воспитанник «Кайрата». Он находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.

    В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Интера»?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На «Сан-Сиро» сразу будет весело!
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 6.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры