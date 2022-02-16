«Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа

Защитник «Кайрата»перешёл на правах аренды в «Зенит», сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба.

По информации источника, аренда рассчитана до конца 2022 года. У «Зенита» будет право выкупа защитника.

Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года 💙 pic.twitter.com/t7CLZtDsyw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 16, 2022

Алип — воспитанник «Кайрата». Он находился на просмотре в российском клубе с первого сбора. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил свой дебютный мяч за команду, принеся «Зениту» победу.

В нынешнем сезоне Алип забил 1 гол в 13 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года.