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    Юри Алберто пообещал сбрить бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

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    Новичок «Зенита» Юри Алберто пообещал сбрить бороду в случае, если сине-бело-голубые выиграют Лигу Европы. Ранее с обещанием сбрить усы в случае еврокубкового триумфа выступил известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    «Спасибо за такой теплый и радушный прием, который мне оказал Петербург, его жители и болельщики "Зенита". Сборы прошли замечательно! У нас был отличный тренировочный план. Хорошо подготовились, поработали, провели ряд контрольных встреч. Со всеми силами подходим к игре 17 февраля.

    Даёт ли девятый номер дополнительную ответственность? Да, это большая ответственность. Во всех моих клубах, еще с детского футбола я всегда хотел носить "девятку" на спине. Мои главные кумиры детства носили именно этот номер. И сейчас, в таком большой клубе как "Зенит", постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.

    Боярский пообещал сбрить усы, если "Зенит" выиграет ЛЕ — готов ли я сбрить бороду? Безусловно, я тоже сбрею бороду, если это произойдет. Уверен, у нас есть все шансы. Мы хорошо готовы, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я без бороды (улыбается)», — приводит слова Алберто официальный сайт «Зенита».

    На стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зенит» встретится с испанским «Бетисом». Первый матч команд пройдёт в четверг, 17 февраля.

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