начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 15.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Манчестер Сити»).

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