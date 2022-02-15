Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Манчестер Сити»).
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