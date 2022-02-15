В 23:00 15.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «ПСЖ» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.06 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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