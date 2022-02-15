«ПСЖ» — «Реал» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составыи мадридскогона первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Верратти, Паредес, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Месси.

Запасные: Навас, Дагба, Диалло, Керер, Курзава, Дракслер, Гейе, Эрерра, Симонс, Вейналдум, Икарди, Неймар.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «ПСЖ». Коэффициент на его победу — 1.96, на успех «Реала» — 4.20, на ничью — 3.94. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут. Прогноз известного блогера Василия Уткина — здесь.

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