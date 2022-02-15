Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»попал в заявку команды на первый матч с мадридскимв 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неймар не играл с конца ноября из-за травмы голеностопа.

Французские СМИ склоняются к тому, что бразилец начнет домашнюю встречу с «Реалом» на скамейке запасных.

Между тем, в заявке «ПСЖ» отсутствует Серхио Рамос, который продолжает восстанавливаться после очередного повреждения.

Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! 🔛🗒️ #PSGRM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема готов сыграть против «ПСЖ» с первых минут.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Реал» состоится 15 февраля, начало — в 23:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» — «Реал».