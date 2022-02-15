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    Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попал в заявку команды на первый матч с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Неймар
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    Неймар

    Неймар не играл с конца ноября из-за травмы голеностопа.

    Французские СМИ склоняются к тому, что бразилец начнет домашнюю встречу с «Реалом» на скамейке запасных.

    Между тем, в заявке «ПСЖ» отсутствует Серхио Рамос, который продолжает восстанавливаться после очередного повреждения.

    Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Карим Бензема готов сыграть против «ПСЖ» с первых минут.

    Матч «Пари Сен-Жермен» — «Реал» состоится 15 февраля, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» — «Реал».

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