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    Кимпембе: Надо быть готовым провести топовую игру, если хотим обыграть «Реал»

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    Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

    Преснель Кимпембе
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    Преснель Кимпембе

    «Впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить такую команду, как "Реал".

    У нас собраны игроки мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь тренироваться и играть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

    Конечно, мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси, они подают нам пример. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в обороне. И повседневные простые советы. Это люди, которые никогда не опаздывают, относятся к делу серьезно и профессионально», — цитирует Кимпембе официальный сайт УЕФА.

    Напомним, матч ПСЖ — «Реал» состоится сегодня, 15 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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