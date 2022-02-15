Кимпембе: Надо быть готовым провести топовую игру, если хотим обыграть «Реал»

Защитник ПСЖподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить такую команду, как "Реал".

У нас собраны игроки мирового уровня. У меня была возможность тренироваться с Дэвидом Бекхэмом, играть со Златаном Ибрагимовичем, Максвеллом, Тьяго Моттой. А сейчас выпала честь тренироваться и играть с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Так что это всегда приятно.

Конечно, мы учимся каждый день, особенно у таких игроков, как Месси, они подают нам пример. Это и футбольные советы: выбор позиции, правильная реакция, действия в обороне. И повседневные простые советы. Это люди, которые никогда не опаздывают, относятся к делу серьезно и профессионально», — цитирует Кимпембе официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч ПСЖ — «Реал» состоится сегодня, 15 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.