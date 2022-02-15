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    Хайкин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

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    Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин признался, что хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    «Британский футбол… Это моя цель. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Все возможно.

    Сейчас я счастлив в "Буде", но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально — большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол.

    Я предпочитаю оставаться в настоящем, в реальности, и смотреть, что ждет нас в будущем. Просто хочу сделать в Норвегии все, что в моих силах, выложиться на 100 процентов, а затем узнать, к чему это меня приведет.

    В том-то и прелесть, что никогда не знаешь наверняка, что впереди», — приводит слова Хайкина Herald Scotland.

    На молодежном уровне Хайкин играл за «Челси», «Портсмут» и «Рединг».

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