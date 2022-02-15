Хайкин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Голкипер «Буде-Глимт»признался, что хотел бы продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

«Британский футбол… Это моя цель. Посмотрим, что нас ждет в будущем. Все возможно.

Сейчас я счастлив в "Буде", но, скажу откровенно, скучаю по английскому футболу и местной культуре. Думаю, что это нормально — большинство игроков по всему миру стремятся попасть именно в английский футбол.

Я предпочитаю оставаться в настоящем, в реальности, и смотреть, что ждет нас в будущем. Просто хочу сделать в Норвегии все, что в моих силах, выложиться на 100 процентов, а затем узнать, к чему это меня приведет.

В том-то и прелесть, что никогда не знаешь наверняка, что впереди», — приводит слова Хайкина Herald Scotland.

На молодежном уровне Хайкин играл за «Челси», «Портсмут» и «Рединг».