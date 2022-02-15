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    Прохин: «Зенит» — это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата

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    Защитник «Сочи» Данила Прохин заявил, что из конкурентов по Российской Премьер-Лиге его больше всех впечатляет «Зенит».

    Данила Прохин
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    Данила Прохин

    «Сочи» рвётся в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить — только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы не исключение.

    Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всё-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу«, — сказал Прохин в эксклюзивном интервью "Чемпионату".

    На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте располагается московское "Динамо" (36). Замыкает тройку лидеров "Сочи" (31).

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