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    Чистяков: В гостевых матчах «Зенит» боится ошибиться, перекладываем ответственность на партнеров

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал причины неудачных результатов в гостевых матчах Лиги чемпионов.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    «Мне кажется, мы боимся ошибиться. Из-за этого зажимаемся и перекладываем ответственность на партнеров.

    Принимаешь мяч — у тебя минимум вариантов для продолжения атаки. Если попадаешь в такую ситуацию, естественно, что-то создать почти нереально.

    Наверное, и в Мальме чувствовал зажатость. В РПЛ мы привыкли контролировать мяч. В еврокубках даже "Мальме" пытается навязать что-то свое. Может, мы к этому не привыкли», — приводит слова Чистякова Sports.ru.

    Напомним, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск.

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