Чистяков: В гостевых матчах «Зенит» боится ошибиться, перекладываем ответственность на партнеров

Защитник «Зенита»назвал причины неудачных результатов в гостевых матчах Лиги чемпионов.

«Мне кажется, мы боимся ошибиться. Из-за этого зажимаемся и перекладываем ответственность на партнеров.

Принимаешь мяч — у тебя минимум вариантов для продолжения атаки. Если попадаешь в такую ситуацию, естественно, что-то создать почти нереально.

Наверное, и в Мальме чувствовал зажатость. В РПЛ мы привыкли контролировать мяч. В еврокубках даже "Мальме" пытается навязать что-то свое. Может, мы к этому не привыкли», — приводит слова Чистякова Sports.ru.

Напомним, «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:45 мск.