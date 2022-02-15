Анчелотти: Бейл хочет завершить карьеру в «Реале», как того заслуживает

Главный тренер «Реала»накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ высказался о полузащитнике

«Бейл никогда не проявлял неуважение к партнерам по команде. Это настоящий профессионал, который усердно тренируется. Он хочет закончить в "Реале" так, как того заслуживает.

Он принес команде много пользы, помогал выигрывать Лигу чемпионов. Думаю, хорошее завершение Бэйла в Мадриде было бы полезным для его карьеры», — цитирует Анчелотти Marca.

Ранее появлялась информация о том, что Бейл хочет вернуться в английский «Тоттенхэм» и завершить карьеру там.

Прогноз на матч ПСЖ — «Реал»

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» запланирован на 15 февраля. Начало матча — в 23:00 мск.