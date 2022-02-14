В 22:45 14.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Специя» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Специя» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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