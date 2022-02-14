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    Рангник считает четвертое место в АПЛ лучшим результатом для МЮ в этом сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что МЮ нацеливается на 4 место в АПЛ.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ. Это лучший результат из тех, что мы можем добиться. Проведя здесь 10 или 11 недель, я понял, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это.

    Я полностью сосредоточен на этом составе, на том, чтобы извлечь максимум из нынешнего сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном«, — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

    Сейчас "манкунианцы" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице.

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