Рангник считает четвертое место в АПЛ лучшим результатом для МЮ в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»заявил, что МЮ нацеливается на 4 место в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» хочет занять четвертое место в АПЛ. Это лучший результат из тех, что мы можем добиться. Проведя здесь 10 или 11 недель, я понял, что нужно для следующего сезона, но еще не пришло время обсуждать это.

Я полностью сосредоточен на этом составе, на том, чтобы извлечь максимум из нынешнего сезона. После этого мы обсудим шаги, которые предпримем перед следующим сезоном«, — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

Сейчас "манкунианцы" с 40 очками занимает 5 место в турнирной таблице.