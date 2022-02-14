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    Почеттино: «Реал» — один из лучших клубов мира

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    Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино назвал «Реал» лучшим одним из лучших клубов в мире перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «"Реал" — один из лучших клубов мира. Но "ПСЖ" будет бороться на максимуме и играть на победу. Игроки верят в это до последней минуты.

    По словам тренера, у него отличная команда.

    "ПСЖ" очень мало пропускает и мало проигрывает, а это означает, что талант — это не только забитые мячи, но и защитники, которые дают команде баланс. Это основа всего. Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно заметить», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

    ПСЖ и «Реал» сыграют 15 февраля в Париже. На LiveSport.Ru можно прочитать прогноз на эту игру.

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