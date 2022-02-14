Почеттино: «Реал» — один из лучших клубов мира

Наставник ПСЖназвал «Реал» лучшим одним из лучших клубов в мире перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«"Реал" — один из лучших клубов мира. Но "ПСЖ" будет бороться на максимуме и играть на победу. Игроки верят в это до последней минуты.

По словам тренера, у него отличная команда.

"ПСЖ" очень мало пропускает и мало проигрывает, а это означает, что талант — это не только забитые мячи, но и защитники, которые дают команде баланс. Это основа всего. Есть много положительных моментов, которые следует подчеркнуть. Но иногда ожидания чрезмерны. День за днем мы становимся лучше, и это важно заметить», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

ПСЖ и «Реал» сыграют 15 февраля в Париже. На LiveSport.Ru можно прочитать прогноз на эту игру.