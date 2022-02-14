Гвардиола: Не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года — большой срок в футболе

Главный тренер «Манчестер Сити»ответил на вопрос о будущем в манчестерском клубе.

«Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года — большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один "Лейпцигу", когда нам ничего не было нужно.

Мы работаем, чтобы предсказывать, что произойдет, но никто не знает ничего. Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум и не иметь сожалений», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Контракт испанца с «Ман Сити» действителен до конца июня 2023 года.