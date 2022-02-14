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    Анчелотти сравнил матч против ПСЖ с финалом

    Футбол
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал матч с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 15 февраля в Париже.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «У меня хорошие ощущения, у нас — вся уверенность мира. Это сложный матч, трудный соперник. Как и мы, они хотят выиграть турнир. Эта игра могла бы стать финалом, и никто не удивился бы. Мы хотим выбить "ПСЖ".

    О времени в "ПСЖ" у меня прекрасные воспоминания. Мне нравилось там работать из-за фанатов, вижу, что там чудесная команда. Почеттино отлично работает, там большое давление. Важно победить. Нас ждет топ-матч.

    Думаю, обе команды находятся под давлением, это отличные соперники. Нам будет сложно с ними, им — с нами. Таковы эти матчи. Не нужно слишком много думать. Нужно хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с прекрасной командой на отличном стадионе. Единственное, о чем нам нужно думать, — это то, как показать максимум. Мы сделаем это.

    Тренеру к таким матчам не очень сложно готовиться. Уверен, здесь у игроков стопроцентная мотивация. Нужно подготовить хороший план, но завтра сыграют довольно узнаваемые команды. Составление плана не будет сложным ни для меня, ни для Почеттино», — цитирует Анчелотти AS.

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