Юри Алберто: Дзюба — очень харизматичный парень

Нападающий «Зенита»рассказал о своей адаптации в питерском клубе.

Юри Алберто перешел в «Зенит» во время зимней паузы в чемпионате России из бразильского «Интернасьонала».

«Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

Дзюба — очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в "тоннеле" мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

Ничего страшного! Мне сказали, что "тоннель" ожидает еще два раза — когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».