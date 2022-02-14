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    Юри Алберто: Дзюба — очень харизматичный парень

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    Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о своей адаптации в питерском клубе.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    Юри Алберто перешел в «Зенит» во время зимней паузы в чемпионате России из бразильского «Интернасьонала».

    «Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.

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    • Дзюба — очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в "тоннеле" мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!

    Ничего страшного! Мне сказали, что "тоннель" ожидает еще два раза — когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

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