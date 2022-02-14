Юри Алберто: Дзюба — очень харизматичный парень

Юри Алберто Фото: twitter.com/zenit_spb
Юри Алберто перешел в «Зенит» во время зимней паузы в чемпионате России из бразильского «Интернасьонала».
«Так получилось, что мы в последнее время довольно много болтали с Кравцовым, который на днях отправился в аренду. Почему с ним? Просто мы примерно одного возраста, а он сейчас учит испанский.
Дзюба — очень харизматичный парень. Пока он мне никакого прозвища не дал, но в "тоннеле" мне от него досталось сильнее всего, ха-ха!
Ничего страшного! Мне сказали, что "тоннель" ожидает еще два раза — когда забью первый гол и в день рождения. Буду бежать быстрее!», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».