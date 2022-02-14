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    «Ювентус» открыт для предложений по Адриену Рабьо и Алексу Сандро

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    «Ювентус» готов расстаться с полузащитником Адриеном Рабьо и защитником Алексом Сандро. Туринский клуб открыт для предложений по французу и бразильцу следующим летом, информирует Gazzetta dello Sport.

    Адриан Рабьо
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    Адриан Рабьо

    Контракты Сандро и Рабью с «Ювентусом» истекают в 2023 году, но клуб не намерен начинать переговоры о пролонгации сотрудничества. «Старая синьора» хочет продать игроков ближайшим летом, чтобы не отпускать их потом бесплатно или по сниженному прайсу.

    Адриен Рабью перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Пари Сен-Жермен». Алекс Сандро выступает за туринцев с лета 2015 года. В нынешнем сезоне оба футболиста провели за «Ювентус» по 28 матчей во всех турнирах.

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