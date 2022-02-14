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    Адана Демирспор — Бешикташ. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.02.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Адана Демирспор — Бешикташ

    Футбол Бешикташ
    Адана Демирспор и Бешикташ начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 14.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Адана Демирспор» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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