начнут матч в 15:00 в английской Первой Лиге, 13.02.2022.

Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

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