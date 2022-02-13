начнут матч в 17:00 в английской Премьер-лиге, 13.02.2022.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.75 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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