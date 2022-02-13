«Ливерпуль» планирует продлить контракт с Милнером

Главный тренер «Ливерпуля»сообщил, что клуб планирует провести переговоры с полузащитникомо продлении контракта.

«Переговоры идут, но мы, как всегда, не комментируем это. Но да, клуб будет обсуждать с Милнером новый контракт. Джеймс не собирается уходить из футбола в следующем году, он очень хочет играть.

Я это понимаю, потому что жизнь после карьеры куда дольше, чем пока ты выступаешь. Поэтому хочется продлить карьеру настолько, насколько то возможно, если ты все еще на что-то способен. У Милнера все будет в порядке после того, как он уйдет из футбола, но он любит свое дело и будет играть в следующем году», — цитирует Клоппа Goal.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист провел 23 матча во всех турнирах и отдал три голевые передачи.