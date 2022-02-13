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    Лаксальт: Захарян нереально талантлив, он уже готов к Европе

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    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о партнере по команде вингере Арсене Захаряне.

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    Ранее неоднократно сообщалось, что Захаряном интересуются ведущие клубы Европы, в том числе «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

    «Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро [Шварце], но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии. Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.

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    • Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет. Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но для того чтобы чего-то добиться, этого недостаточно — нужна работоспособность», — приводит слова Лаксальта «Спорт-Экспресс».

    Захарян в текущем сезоне провел за «Динамо» 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

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