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    Касымпаша — Аланьяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2022 в 19:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Касымпаша — Аланьяспор

    Футбол
    В 19:00 13.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Касымпаша — Аланьяспор в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Касымпаша» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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