Инсинье обогнал Марадону по количеству голов за «Наполи»

Полузащитник «Наполи»реализовал пенальти в матче Серии А с «Интером» (1:1).

30-летний хавбек забил 116-й гол за неаполитанцев во всех турнирах и вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей.

Рекордсмен «Наполи» по голам — Дрис Мертенс (144), второе место занимает Марек Гамшик (121).

Напомним, с лета 2022 года Инсинье будет защищать цвета клуба МЛС — «Торонто». Он заключил с североамериканским клубом 4-летний контракт.

«Интер» набрал 54 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Наполи» (53) — второй, но неаполитанцы провели на матч больше.