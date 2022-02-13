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    Эспаньол — Барселона. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2022 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Эспаньол — Барселона

    Футбол Примера (Ла Лига) Эспаньол Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 13.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Эспаньол — Барселона в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Барселона» — «Эспаньол» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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