начнут матч в 17:00 в итальянской Серии А, 13.02.2022.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Эмполи» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эмполи» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Кальяри»).

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